Die seit 1977 stattfindende Fahrrad-Demonstration fiel in diesem Jahr mit dem ersten Weltfahrradtag zusammen, der von der Vollversammlung der Vereinten Nationen eingeführt worden war. Er soll die Aufmerksamkeit für das Fahrrad als nachhaltiges und gesundheitsförderndes Verkehrsmittel stärken. dpa/nd Foto: dpa/Jörg Carstensen

Auf 19 Routen mit zwei für die Radler gesperrten Autobahnabschnitten - auf der Avus und dem Südring der Stadtautobahn - fuhren laut ADFC am Sonntag rund 90 000 Menschen bei der Demonstration mit. Zielpunkt war wie immer die Siegessäule.

Zehntausende Fahrradfahrer haben mit der traditionellen Sternfahrt zur Siegessäule wieder ein Zeichen für umweltfreundlichen und sicheren Stadtverkehr gesetzt. In diesem Jahr stand die größte Fahrraddemonstration Deutschlands im Zeichen des Mobilitätsgesetzes, das noch vor der Sommerpause Ende Juni verabschiedet werden soll. Der Fahrradclub ADFC, der die Sternfahrt organisiert, forderte die rot-rot-grüne Koalition auf, das Gesetz wie versprochen umzusetzen.

