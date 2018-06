Das Kammergericht Berlin (Urteil vom 23. Januar 2018, Az. 5 U 126/16) forderte, dass Verbraucher vor der Bestellung im Internet über Zutaten, Allergene, Haltbarkeit und Aufbewahrungsbedingungen von Lebensmitteln informiert werden müssen. Der Kunde könne nicht an der Haustüre die Angaben auf der Verpackung studierten und danach seine Kaufentscheidung treffen. Die Infos müssen für Verbraucher zugänglich sein, bevor sie die Produkte im Internet bestellten. OnlineUrteile.de

Der Verbraucherzentrale Bundesverband beanstandete den Internetshop des Unternehmens »Bringmeister« wegen fehlender Pflichtangaben nach der EU-Lebensmittelinformationsverordnung zu Zutaten und Allergenen in Lebensmitteln wie Kartoffelchips, Tiefkühlpizzen und Schokoriegeln. Der Lieferservice wandte ein, der Kaufvertrag komme erst bei deren Lieferung an der Haustür zustande.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!