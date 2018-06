Anders sieht es lediglich aus, wenn man nur kurzfristig heranfährt, um sein Fahrzeug zu entladen oder zu beladen. Das fällt häufig noch in den Bereich des Zulässigen. Zumindest dann, wenn die betroffene Gemeinschaftsfläche in der Teilungserklärung als »Einfahrt« zugewiesen wird.

Gemeinschaftsflächen einer Wohnungseigentümergemein- schaft (WEG) eignen sich in der Regel nicht, um darauf sein Automobil abzustellen. Es handelt sich nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS um einen unzulässigen Gebrauch der Gemeinschaftsfläche. Verwiesen wird auf ein Urteil des Landgerichts Dortmund (Az. 1 S 357/16).

