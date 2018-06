Schließlich kommen damit auch Kosten und Risiken auf den Arbeitgeber zu. So muss er sich auch im Homeoffice zum Beispiel um den Arbeitsschutz kümmern und vielleicht einen Teil der Nebenkosten seines Mitarbeiters übernehmen. Einen Rechtsanspruch auf die Einrichtung eines Homeoffices haben Mitarbeiter damit nicht oder höchstens dann, wenn es einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung mit entsprechenden Regeln gibt. Agenturen/nd

Nicht jeder Arbeitgeber erlaubt, dass Mitarbeiter Zuhause arbeiten. Die Arbeitnehmer haben auch kein Recht darauf, so Barbara Reinhard, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Mitglied der AG Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. »Das Homeoffice ist eine Betriebsstätte des Arbeitgebers. Ob er die einrichtet oder nicht, ist seine unternehmerische Entscheidung.«

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!