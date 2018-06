Großräschen. In den vergangenen Tagen sind zwei Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Ein sechsjähriges Mädchen geriet am Freitag in einem Freibad in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) aus bisher ungeklärter Ursache im Nichtschwimmerbecken unter Wasser. Ein Badegast zog das Kind aus dem Wasser, Rettungskräfte brachten es ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit. Dort sei es dann gestorben. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. In dem Erlebnisbad waren zu dem Zeitpunkt rund 700 Gäste, darunter etwa 500 Kinder. Am Samstag ertrank ein 63-jähriger Mann beim Schwimmen im Netzener See bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark). Er war mit seinem Sohn im Paddelboot unterwegs und sprang an einer Badestelle ins Wasser. Er beschwerte sich noch über das kalte Wasser und verlor das Bewusstsein. dpa/nd