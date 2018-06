Potsdam. Knapp 1500 Brandenburger haben sich in den Jahren 2016 und 2017 erstmals an die Bürgerberatung der Stasi-Landesbeauftragten gewandt. Das erklärte die Stasi-Beauftragte Maria Nooke am Montag, als sie den mittlerweile vierten Tätigkeitsbericht ihrer Behörde übergab. Weitere 800 Ratsuchende seien über einen längeren Zeitraum begleitet worden. Oft ging es um Einsicht in die eigenen Stasi-Akten oder in die Akten von Angehörigen (804 Fälle), in 1064 Fällen ging es um Hilfszahlungen und Unterstützungsleistungen, in 599 Fällen um eine Rehabilitierung. epd/nd