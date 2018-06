Am 1. Mai geht es um eine gerechte Gesellschaft für alle

Insgesamt können laut Senatsangaben aktuell knapp 602 500 Berechtigte in Berlin den Pass bekommen. Im ersten Quartal 2018 wurden rund 110.500 Pässe neu ausgestellt oder verlängert. Neuere Zahlen lagen nicht vor. Für bedürftige Kinder und Jugendliche gilt ein Extra-Pass. dpa/nd

Menschen, die Hartz-IV, Grundsicherung, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, soll laut Sozialverwaltung die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Stadt erleichtert werden. Der Pass muss beantragt werden und wird von den Bürgerämtern ausgestellt. Ursprünglich wurde der Berlinpass unter dem rot-roten Senat zum Jahresbeginn 2009 eingeführt.

In der Hauptstadt haben im vergangenen Jahr knapp 472.000 Erwachsene einen Berlinpass für zahlreiche Vergünstigungen bekommen. Das waren rund 37.600 mehr Menschen als noch 2016, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. Mit dem Pass können ermäßigte Tickets für Bus und Bahn, Theater und Konzerte, Schwimmbäder, Bibliotheken oder Zoo und Tierpark erworben werden. So kostet das Berlin-Ticket S für den öffentlichen Nahverkehr 27,50 Euro im Monat. Auch ein 3-Euro-Kulturticket ist im Angebot.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!