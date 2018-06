Aarhus. Patienten, die wegen einer Infektionskrankheit in einem Krankenhaus aufgenommen werden, überleben mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn sie übergewichtig oder fettleibig sind. Für ihre Studien zum sogenannten Adipositas-Paradoxon werteten Forscher des Aarhus-Universitätshospitals die Daten von 35 406 Patienten aus, die aufgrund akuter Infektionen zwischen 2011 und 2015 in Zentraldänemark in einer Klinik behandelt wurden. Untersucht wurde das Sterberisiko innerhalb von 90 Tagen nach der Entlassung. Übergewichtige starben mit 40 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit als Normalgewichtige, bei Fettleibigen lag der Wert bei 50 Prozent. nd