Potsdam. Beschäftigte von diakonischen Einrichtungen in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz bekommen künftig mehr Geld. Die Arbeitsrechtliche Kommission habe deutliche Entgelterhöhungen beschlossen, teilte das Diakonische Werk der Region am Mittwoch mit. Vorgesehen sei eine Steigerung der Einkommen zwischen 2019 und 2021 in drei Schritten um insgesamt 8,1 Prozentpunkte im Bereich West. Im Bereich Ost lägen die Steigerungen noch darüber. Arbeitgeber und Arbeitnehmer seien überzeugt, mit diesem Abschluss auch die Attraktivität einer beruflichen Tätigkeit in der Diakonie deutlich zu verbessern, hieß es. epd/nd