Im vergangen Sommer entstand im Tiergarten ein großes Zeltlager. Es wurde vom Bezirk geräumt. Foto: dpa/Paul Zinken

Unter einer Brücke nahe des Ostbahnhofs entsteht ein Zeltlager. Obdachlose Menschen suchen hier Unterschlupf für die Nacht und einen Ort, um ihre wenigen Habseligkeiten zu lagern. Zwischen den Plastikzelten stehen Einkaufswagen mit Tüten voller Flaschen und anderen Sachen. Auf dem Boden ein paar Planen und zerlumpte Decken. Auf einer dreckigen Matratze schläft ein Mann.

Wenn die Temperaturen steigen, endet in Berlin auch bei der Obdachlosenhilfe die Kältesaison. Notunterkünfte und Wärmestuben werden geschlossen, der Hauptaufenthaltsort für Obdachlose wird wieder die Straße. In vielen Parks und unter Brücken entstehen Lager wie das am Ostbahnhof. »Im Sommer können wir ja nirgendwo mehr hin zum Schlafen«, sagt einer der Männer, der neben seinem Einkaufswagen sitzt. Einen Namen, sagt er, hat er nicht.

»Was jetzt bis Oktober wegfällt, sind nicht allein Hunderte Notschlafplätze, sondern auch Cafés, Suppenküchen für Ma...