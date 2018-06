Potsdam. Die rot-rote Landesregierung hat auch im vergangenen Jahr wieder 22 Millionen Euro aus Lottomitteln an gemeinnützige Organisationen verteilt. Wie im Gesetz festgelegt, seien 17 Millionen Euro in die Sportförderung geflossen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Weitere fünf Millionen Euro konnten die zehn Ministerien an soziale, humanitäre, kulturelle und andere gemeinnützige Projekte vergeben. Insgesamt hat das Land im vergangenen Jahr über die Glücksspielabgabe 36,6 Millionen Euro eingenommen. Davon kamen abzüglich der verteilten Lottomittel 14,6 Millionen Euro dem Landeshaushalt zugute.

Mit der Glücksspielabgabe in Höhe von 20 Prozent lege das Land die Grundlage dafür, das alle Lottospieler mit ihrem Einsatz einen Beitrag für gemeinnützige Zwecke leisten, sagte Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski (LINKE) am Donnerstag bei einem Termin beim Sportverein Lokomotive Potsdam. Insgesamt wurden rund 120 Projekte gefördert. Lokomotive Potsdam erhielt 35 600 Euro für die Sanierung der Leichtathletikanlagen. Außerdem wurden mit Lottomitteln Spielplätze gebaut, die Parkbahn in Lauchhammer saniert und ein Seniorentreff in Kleinmachnow neu ausgestattet.

»Es sind Lottomittel, die Zehntausenden jungen Sportlerinnen und Sportlern jedes Jahr Wettkampffahrten ermöglichen sowie die Arbeit und Ausbildung von Trainern unterstützen«, sagte Landessportbundchef Andreas Gerlach. »Es sind Lottomittel, die einen Großteil der rund 3000 brandenburgischen Sportvereine in ihrem Alltag fördern.« dpa/nd