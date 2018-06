Elf Freunde sollt ihr sein, heißt es. Aber nein: Es sind 23. Ausgerechnet. Diese Zahl. Sie wissen schon. Diese böse Zahl. Diese Zahl von diesen Leuten. Aber es ist ja auch was dran. Keine andere Zahl ist ungerade, eine Primzahl, aber lässt sich trotz ihrer geringen Größe keinem Primzahlzwilling zuordnen. Keine andere Zahl muss aus mehr Kubikzahlen zusammengesetzt werden. Keine andere Zahl deutet mit ihrer Quersumme so eindeutig auf die fünf Ecken der Pyramide auf der Dollarnote und die Verbindung zum Pentagon hin. Und keine andere Zahl steht so keck zwischen 22 und 24! Von der FIFA hätte man ja nichts anderes erwartet. Aber Jogi und seine Jungs stecken da mittendrin. Denn das Trikot mit der 23 trägt - na? - Mario Gomez! Dessen Name hat, in Zahlen ausgedrückt (M=13 + A=1 + R=18 usw.) die gleiche Quersumme wie die 23, nämlich 5. Und der, der die 5 trägt, Mats Hummels, schoss mit 23 sein erstes Länderspieltor. Alles klar? rst