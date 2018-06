Schwanebeck. Ein verirrter Wolf hat am Donnerstagmorgen für eine Sperrung am Autobahndreieck Barnim gesorgt. Der Zubringer der Autobahn 11 auf den Berliner Ring musste nach einer Sichtung des Tieres gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein herbeigerufener Tierarzt schläferte den schwer verletzten Wolf ein. Daraufhin wurde die Autobahn am Vormittag wieder freigegeben. Das Tier hatte im Bereich der Mittelleitplanke gelegen. dpa/nd