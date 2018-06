Nach einer Verfolgungsjagd, bei der eine junge Frau getötet wurde, ist einer der mutmaßlichen Diebe im Krankenhaus gestorben. Dies teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 18-jährige Beifahrer soll zusammen mit zwei anderen Männern Werkzeug aus einem Auto gestohlen haben. Bei der anschließenden Flucht vor der Polizei prallte das Fluchtauto gegen mehrere Fahrzeuge. Dabei wurde die 22-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Gegen den 27-jährigen Hauptverdächtigen und Fahrer des Fluchtautos war am Donnerstag Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachtes eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge sowie wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der Haftbefehl wurde dem Mann im Krankenhaus verkündet. Das Trio war schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sowie ein 14 Jahre alter Verdächtiger werden im Krankenhaus von der Polizei bewacht. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die studentischen Beschäftigten sind in ihrer Streikwoche mit Motivation durchgestartet

Aktivistin Pazhareh Heidari über den sogenannten Frauenmarsch der AfD in Kreuzberg

Studentische Beschäftigte fordern Angleich an Tarifvertrag der Länder

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!