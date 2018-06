Nach den Schüssen im Berliner Dom wachsen laut einem Bericht bei der Staatsanwaltschaft offenbar die Zweifel an den Aussagen der beteiligten Polizisten. Unklar bleibt dem Bericht der »Berliner Zeitung« zufolge, ob der mutmaßliche Angreifer die Beamten tatsächlich mit einem Messer attackierte. Der Polizeieinsatz in dem Kirchenraum war von der Empore aus gefilmt worden. Auf dem Video einer Besucherin lässt sich auf den ersten Blick kein Messer in der Hand des Mannes erkennen. Der Zeitung sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, der 53-jährige Österreicher habe ein Messer bei sich gehabt. Wo und wann er es trug, werde noch ermittelt. Bereits am Dienstag hatte ein Untersuchungsrichter einen Haftbefehl gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung abgelehnt. epd/nd