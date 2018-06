Mieterin Katrin Gassan will eine Sanierung der Haustechnik statt bunte Fassaden. Foto: Ulli Winkler

»Miete kassieren und nichts tun«, schimpft Katrin Gassan. Sie meint damit ihren eigenen Vermieter, die Schönefeld Wohnen GmbH & Co. KG. Seit 13 Jahren wohnt sie im Kosmosviertel am südöstlichen Berliner Stadtrand, gefühlt im Nirgendwo zwischen Altglienicke, Rudow und dem Flughafen Schönefeld. Das Unternehmen ist der Platzhirsch der 1991 fertiggestellten Plattenbausiedlung. 1800 Wohnungen, fast zwei Drittel des Bestands, gehören dem Unternehmen, das vom in München wohnenden Geschäftsführer Helmut Hagemann geführt wird.

»Wenn ich die Toilettenspülung betätige, rauscht es in der Badewanne«, berichtet Gassan. »Deswegen riecht es im Bad permanent nach Fäkalien.« Das liege an den zugesetzten Fallrohren, so die Mieterin. Ihr Wohnblock der Plattenbauserie WBS 70 ist seit 28 Jahren praktisch unverändert. Bei der originalen Waschbeton-Außenfassade mag das noch eine Geschmackssache sein, bei den oft inzwischen fehlenden Abdichtungen zwis...