Was soll das sein

Zahlreiche Verbraucher haben in letzter Zeit dubiose Zahlungsaufforderungen erhalten. So verlangt eine »Mainkas Solution Group« mehrere hundert Euro und droht mit Zwangsvollstreckung oder Pfändung.

In den Schreiben wird behauptet, »dass sich in der Bundesrepublik Deutschland mehrere Sammelklagen von verschiedenen Gewinn- und Zeitschriftenverlagen gesammelt haben«. Diese hätten ausstehende Forderungen an die Mainkas Solution abgetreten, weshalb Mainkas das Geld bei den Betroffenen eintreiben müsse. Bei Nichtzahlung auf das angegebene rumänische Konto wird mit der Beauftragung eines Gerichtsvollziehers sowie Zwangsvollstreckung oder Pfändung zukünftiger Rentenansprüche gedroht.

»Lassen Sie sich von solchen Schreiben nicht unter Druck setzen und überweisen sie geforderte Summe nicht«, so Michèle Scherer, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. VZB/nd