Für die Geschäftsführerin der Compass Pflegeberatung, Sibylle Angele, ist es wichtig, das Angebot kontinuierlich weiter zu entwickeln. »Wir wollen unsere Klienten optimal beraten. Demenzielle Erkrankungen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Familien sind ein großes Thema.« Die Zertifizierung sei eine gute Grundlage, um die Schulung von Pflegeberatern kontinuierlich in hoher Qualität fortzuführen.

Sabine Jansen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, sieht in dem neu entwickelten Verfahren die Chance, »dass wir die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater verstärkt dafür sensibilisieren können, wie Betroffene und ihre Angehörigen eine Demenz erleben und welche Art der Beratung sie benötigen«.

In den vergangenen Monaten begleiteten eigens geschulte Mitarbeiter der DAlzG die Compass-Pflegeberater bei Hausbesuchen sowie Beratungsgesprächen am Telefon.

Die Compass Pflegeberatung bietet qualifizierte Hilfe für Demenzkranke und ihre Angehörigen an.

