Cottbus. Klaus Freytag, bisher Abteilungsleiter Energie im brandenburgischen Wirtschaftsministerium, wird Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Lausitz. Damit erkläre Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Strukturentwicklung in der Lausitz zur Chefsache, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Freytag war von 2004 bis 2015 Leiter des Landesbergamtes. Sein Amtssitz wird in Cottbus sein. nd Seite 11