Werder (Havel). Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen auf dem Berliner Ring A10 bei Glindow ums Leben gekommen, als er mit seinem Kleinlaster auf einen Gefahrguttransporter auffuhr. Für die Bergungsarbeiten wurde die A10 zwischen Glindow und dem Dreieck Werder vollständig gesperrt, teilte die Polizei mit. Weil zunächst unklar war, ob eine gefährliche Flüssigkeit ausgelaufen war, wurden im Umkreis von 200 Metern alle Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr, die eine Dekontaminationseinheit aus Brandenburg (Havel) im Einsatz hatte, gab dann gegen Mittag aber Entwarnung gegeben. dpa/nd

