Potsdam. Das kommunale Bündnis »Lausitzrunde« begrüßt die Berufung eines Lausitz-Beauftragten der Staatskanzlei. »Wir unterstützen das«, sagte Bündnissprecherin Christine Herntier, die parteilose Bürgermeisterin von Spremberg (Spree-Neiße). Dass Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Strukturentwicklung in der Lausitz zur Chefsache mache, zeige auch, dass der Wandel in der Region Bereiche wie Infrastruktur, Wirtschaft, Bauen und Bildung angehe, sagte Herntier. Der neue Beauftragte Klaus Freytag, bisher Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, wurde am Dienstag in Potsdam vorgestellt. Die »Lausitzrunde« ist ein Netzwerk aus Kommunen in Brandenburg und Sachsen, das den Strukturwandel des Kohlereviers begleitet. dpa/nd