Zürich. Nach Verbrühungen sollte die Haut auf jeden Fall länger als ein paar Minuten im Eisbad oder in kaltem Wasser gekühlt werden. Das raten Wissenschaftler der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA, die eine Studie zu dem Thema im US-amerikanischen Online-Fachmagazin »Scientific Reports« veröffentlicht haben. Demnach hat Wasserdampf häufig eine tückische Wirkung: Er durchdringt die Poren der oberen Hautschicht, die unversehrt bleibt. Er löst aber oft schwere Verbrennungen in der unteren Hautschicht aus. Denn der Dampf kondensiert dort und gibt seine Wärmeenergie auf die empfindliche Hautschicht ab. Das kann zu schweren Verbrennungen führen, die im schlimmsten Fall das Gewebe absterben lassen. erb

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Galaxie ist so schwer wie 960 Milliarden Sonnen

Mecklenburg-Vorpommern: Uni Greifwald wirbt mit WM-Übertragung in den Warteräumen

Nordrhein-Westfalen will als erstes Bundesland eine Landarztquote im Medizinstudium einführen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!