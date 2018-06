Berlin. Viele Krankenversicherte wenden sich verzweifelt an Beratungsstellen, weil bei ihnen trotz Krankheit die Zahlung des Krankengeldes eingestellt wird. Die Zahl der Beratungen wegen des Themas Krankengeld bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) kletterte von 10 193 im Vorjahr auf 14 334 im Jahr 2017. Die Ratsuchenden beklagen etwa, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) sie wieder gesund geschrieben oder ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung formale Lücken habe. dpa/nd

