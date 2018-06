2017 hat die Deutsche Wohnen das Areal des Kabelwerks und der benachbarten Fotochemischen Werke gekauft. Sprecher Marko Rosteck bestätigt »nd«, dass man dort 1000 Wohnungen bauen wolle - für die »goldene Mitte«, keinen Luxus. Man sei dazu im Gespräch mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick und dem Denkmalschutz. Es geht um geschützte Bauten wie das Pförtnerhaus und die Eingangsgebäude. »Die Bebauung wird frühestens in drei bis vier Jahren erfolgen, da wir davon ausgehen, dass mindestens drei Jahre für die Erstellung des B-Plans benötigt werden«, sagt Rosteck. Das aber heißt: Fertigstellung bestenfalls ab 2023.

Zwischen Köpenick und Hirschgarten, an der Friedrichshagener Straße/Ecke Salvador-Allende-Straße, schaut man in einen Abgrund städtischen Baugeschehens. Seit 2014 bremst hier die Teilsperrung der Allende-Brücke über die Müggelspree außerplanmäßig den Verkehr aus. Wegen »Betonkrebs« muss die keine 40 Jahre alte Brücke bei laufendem Verkehr durch einen Neubau ersetzt werden. Fertigstellung: nicht vor 2021.

