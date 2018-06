Mit 87 Prozent wurde Burkard Dregger am Dienstag zum neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus gewählt. »Die Geschlossenheit und den Vertrauensbeweis meiner Fraktion betrachte ich als große Verpflichtung«, sagte Dregger. Der neue Vorsitzende kündigte an, die rot-rot-grüne Koalition in Berlin »so schnell wie möglich« ablösen zu wollen. Aus Sicht des CDU-Rechtsaußens steuere Berlin »in immer tiefere Krisen«. Seinen Posten als innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion will Dregger weiter ausüben. Den Vorsitz des laufenden Untersuchungsausschusses zum terroristischen Anschlag auf den Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen starben, gibt Dregger dagegen auf.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Florian Graf vor Kurzem seinen Rücktritt als Fraktionschef und seinen Wechsel in die Wirtschaft angekündigt hatte. Zum neuen Vize von Dregger wurde Ex-Sozialsenator Mario Czaja gewählt. Er erhielt 76 Prozent Zustimmung. mkr