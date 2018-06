Angermünde. Gleich drei Mal an einem Tag haben Trickbetrüger versucht, Geld von Senioren aus Brandenburg zu erbeuten. Bei einer 85-Jährigen aus Angermünde meldete sich am Dienstag ein angeblicher Bekannter namens Wilfried, der behauptete, er sei erkältet und habe daher eine merkwürdige Stimme. Der Anrufer habe mehrere Tausend Euro verlangt, berichtete die Frau, die sich nicht betrügen ließ, der Polizei. »Der Trick, einen ausgedachten Namen zu verwenden, das ist schon hart«, sagte Polizeisprecher Stefan Möhwald am Mittwoch. Laut Polizei häufen sich in Ostbrandenburg die Anrufe von Trickbetrügern. Ob es sich immer um dieselben Täter handelt, sei unklar. Eine unbekannte Frau rief am Dienstag auch bei einer 78-Jährigen aus Schwedt an. Die Frau gab sich in schon bekannter Manier als Enkelin aus und wollte mehrere Tausend Euro. Am selben Tag klingelte in Schwedt außerdem noch das Telefon bei einer 70-Jährigen, von der ein angeblicher Bekannter ebenfalls Tausende Euro wollte. dpa/nd