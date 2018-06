Nach dem schweren Tram-Unfall in Rummelsburg rufen Fahrradaktivisten zum Gedenken an die getötete 13-Jährige auf. Der Volksentscheid Fahrrad und die Initiative Changing Cities veranstalten am Donnerstagabend (17.30 Uhr) eine Trauerkundgebung am Unfallort an der Kreuzung Köpenicker Chaussee und Blockdammweg. Das teilten die Organisationen am Mittwoch mit. Die 13-Jährige wollte dort am Dienstagnachmittag mit ihrem Rad das Gleisbett überqueren und wurde von einer Straßenbahn erfasst. Sie starb an ihren Verletzungen. Zu einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen teilten die Initiativen mit: »Tragischerweise« werde es voraussichtlich am Freitag eine weitere Mahnwache in Spandau geben. Dort wurde ein acht Jahre alter Junge von einem kleinen Lastwagen überrollt. Auch er soll laut Polizei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. dpa/nd