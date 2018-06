Das Schülerferienticket für Berlin und Brandenburg ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Bis zum 19. August können Schüler für 29,90 Euro alle Verkehrsmittel des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) nutzen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Im Preis inbegriffen sind die einmalige Hin- und Rückfahrt zur Ostsee, sofern diese innerhalb von sieben aufeinanderfolgenden Kalendertagen erfolgen. Das Ferienticket ist nicht übertragbar und gilt nicht für Auszubildende, Studierende und Schüler von Volkshochschulen. dpa/nd

Rot-Rot-Grün will Gehälter für Ärzte erhöhen, damit die vakanten Stellen bei den Bezirken besetzt werden können

