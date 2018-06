Caracas. Die venezolanische Regierung hat die Freilassung weiterer 43 inhaftierter Regierungsgegner angekündigt. Die Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Delcy Rodríguez, empfing am Mittwoch eine Gruppe zehn freigelassener Oppositioneller. »Diese Maßnahmen sollten fortgesetzt werden«, sagte der Gouverneur der Region Mérida, Ramón Guevara. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sitzen in Venezuela rund 300 politische Gefangene hinter Gittern. Zu den prominentesten inhaftierten Regierungsgegnern gehört der Oppositionsführer Leopoldo López, der eine fast 14-jährige Freiheitsstrafe im Hausarrest verbüßt. dpa/nd

