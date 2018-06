Was soll das sein

Managua. Die Regierung Nicaraguas hat sich bereiterklärt, erneut einen Friedensdialog mit der Opposition aus Organisationen, Studenten und Unternehmern einzugehen. Präsident Daniel Ortega habe zugestimmt, am Freitag an den Verhandlungstisch zurückzukehren, teilte die Bischofskonferenz des Landes am Mittwoch mit. Das Gespräch solle dem Wunsch des Volkes nach Gerechtigkeit, Demokratisierung und Frieden unterworfen sein, erklärte der Weihbischof der Hauptstadt Managua, Silvio Báez. Die Oppositionsallianz hatte für Donnerstag zu einem Generalstreik im Land aufgerufen. Er soll den gesamten privaten Sektor, den Handel, Tourismus und öffentlichen sowie Güterverkehr lahmlegen. dpa/nd