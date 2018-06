Halle. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen Vorteilsnahme gegen den Geschäftsleiter der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Manfred Maas. Das bestätigte die Behörde am Donnerstag. Zuvor hatten die »Magdeburger Volksstimme« und die »Mitteldeutsche Zeitung« darüber berichtet. Maas steht nach Angaben des Sprechers im Verdacht, als Amtsträger möglicherweise Einladungen zu zwei Fußballspielen angenommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft habe in der Investitionsbank Unterlagen gesichert. Maas war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. dpa/nd

