Schönefeld. Mit einer Schreckschusspistole im Handgepäck wollte ein 49-Jähriger am Flughafen Schönefeld einchecken. Bundespolizisten entdeckten die Waffe sowie 75 Patronen bei der Kontrolle des Mannes am Mittwoch, wie die Bundespolizeidirektion am Donnerstag berichtete. Da die Airline den Transport auch im Großgepäck ablehnte, musste der Passagier die Waffe samt Munition abgeben, um seinen Flug antreten zu können. Die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein, weil der 49-Jährige nicht die Erlaubnis zum Führen der Pistole besaß. dpa/nd