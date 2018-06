Tokio. Der nordkoreanische Staatsführer Kim Jong Un hat angeblich seine Bereitschaft zu einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe signalisiert. Kim habe bei seinem historischen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Singapur gesagt, er sei »offen« für ein Treffen mit Abe, berichtete die japanische Zeitung »Sankei Shimbun« am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Regierung in Tokio strebe einen Gipfel zwischen Abe und Kim im September an, berichtete auch die japanische Nachrichtenagentur Kyo-do unter Berufung auf informierte Kreise. dpa/nd