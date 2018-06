Jerusalem. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung des Bundestages für die Beschaffung von Kampfdrohnen begrüßt. »Dies ist ein großer Beitrag für die israelische Sicherheitsindustrie und die israelische Wirtschaft«, hieß es in einer am späten Mittwoch veröffentlichten Mitteilung Netanjahus. »Der riesige Deal ist ein Ausdruck der strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel und ein Beleg dafür, welchen Beitrag die israelische Industrie für Länder wie Deutschland leisten kann«, sagte Netanjahu. dpa/nd

