Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

New York. Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit Israel für die jüngste Gewalt im Gazastreifen verurteilt. Von 193 Ländern stimmten am Mittwoch 120 für eine von Algerien und der Türkei eingebrachte Resolution. Acht Länder stimmten dagegen, es gab 45 Enthaltungen. Die Resolution verurteilt Israel für den Einsatz »exzessiver, unverhältnismäßiger und wahlloser Gewalt« gegen palästinensische Zivilisten. Seit Ende März waren bei Protesten von Palästinensern an der Grenze des Gazastreifens zu Israel mindestens 129 Palästinenser von der israelischen Armee getötet worden.

Die USA scheiterten mit ihrem Antrag, die Palästinenserorganisation Hamas als verantwortlich für die Gewalt zu verurteilen. Für eine Annahme wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen. Für den Vorstoß der USA stimmten 62 Länder, 58 stimmten dagegen, es gab 42 Enthaltungen. AFP/nd