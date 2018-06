Das Performing Arts Festival ist mit 140 Produktionen das größte Spektakel zur darstellenden Kunst in Berlin

Am Freitagabend startet in Berlin ein zweitägiger Kongress mit dem Titel »Vorsicht, Volksbühne!«, bei dem Theatermacher, Wissenschaftler und Zuschauer über die Zukunft des Theaters diskutieren wollen. Der von Teilen der Berliner Kulturszene massiv abgelehnte und angefeindete Belgier Chris Dercon hatte den Intendantenposten im April noch vor Ende seiner ersten Spielzeit wieder aufgegeben.

»Wir müssen das Theater zunächst wieder auf Kurs bringen, um überhaupt sinnvoll über die Zukunft nachdenken zu können«, so Klaus Dörr. »Über das Schicksal entscheidet letztendlich der Berliner Kultursenator, der einen neuen Intendanten oder Intendantin finden muss. Ich schätze, dass der Findungsprozess bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.«

Klaus Dörr (57) soll die Berliner Volksbühne bis zum Sommer 2020 als Interimschef leiten. Dies bestätigte die Berliner Kulturverwaltung am Donnerstag. Zuvor hatten »Stuttgarter Zeitung«/ »Stuttgarter Nachrichten« berichtet. Dörr, bislang stellvertretender Intendant des Stuttgarter Schauspiels, kümmert sich nach dem Rücktritt von Chris Dercon um das Programm der Volksbühne. Zu den ersten Eigenproduktionen unter Dörrs Leitung gehört eine Inszenierung von Film- und Theaterregisseur Leander Haußmann (»Sonnenallee«), wie der Interimschef in dem Zeitungsinterview sagte.

