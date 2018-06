Der Dramatiker Moritz Rinke verlässt das Leitungsteam des Berliner Ensembles nach der laufenden Spielzeit. Das gab das Theater in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Zusammenarbeit ende »aufgrund unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen«. Der 50-Jährige gehört seit Anfang der im Herbst vergangenen Jahres gestarteten Intendanz Oliver Reeses dem Theater am Schiffbauerdamm an. Das bislang von ihm geleitete Autorenprogramm soll allerdings weitergeführt werden, betonte die Theaterleitung. nd