Wegen eines gigantischen Staubsturms hat der Mars-Rover »Opportunity« seine wissenschaftlichen Aktivitäten vorübergehend eingestellt. Der Sturm wüte auf einer Fläche größer als Nordamerika und lasse so gut wie keine Sonne durch, um die per Sonnenenergie betriebenen Batterien des Rovers aufzuladen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. 2007 hatte der Rover einen noch viel größeren Sturm überstanden. Die damals damit einhergehende Kälte führte nach Einschätzung der NASA-Wissenschaftler wohl zum Verlust des Opportunity-Zwillings »Spirit«. »Opportunity« ist im Juli 2003 gestartet und am 25. Januar 2004 auf dem Mars gelandet. dpa/nd