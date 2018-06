Afrikanische Affenbrotbäume (Adansonia digitata), auch Baobabs genannt, können trotz ihres ungemütlichen Lebensraums in den afrikanischen Trockensavannen ziemlich groß und sehr alt werden Einzelne Exemplare sind mehr als 1000 Jahre alt. Wie eine Forschergruppe um Adrian Patrut von der Universität Cluj (Rumänien) bei Untersuchungen von 60 großen Exemplaren im Süden Afrikas zufällig herausfand, sind jedoch seit 2005 neun der ältesten und fünf der größten Baobabs abgestorben. Das berichten die Biologen im Fachjournal »Nature Plants« (DOI: 10.1038/ s41477-018-0170-5). Die Ursachen sind noch unklar. StS Foto: imago/BE&W

