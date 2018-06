Drei neu entdeckte Ströme über der Milchstraße sind Rückstände von Galaxien und Sternenclustern, die unsere Milchstraße vor Milliarden von Jahren verschlungen hat. Die Ströme von Sternen kreisen 13 000 bis 130 000 Lichtjahre von der Erde entfernt quer zur Rotationsebene der Milchstraße und erstrecken sich über einen großen Teil des nördlichen Sternenhimmels. Zwei der Ströme sind mit hoher Gewissheit Überreste uralter Sternencluster, der dritte wahrscheinlich Überrest einer Zwergengalaxie. Alle wurden durch die Gravitation der Milchstraße auf ihre heutigen Bahnen geschleudert. dpa/nd Foto: dpa/Spitzer Space Telescope/Univ. of Arizona

