Saarbrücken. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wird sich im Herbst vom Landesvorsitz der Saar-CDU zurückziehen. Als ihren Nachfolger will die 55-Jährige Ministerpräsident Tobias Hans vorschlagen, wie die Saar-CDU am Freitag mitteilte. Der Stabwechsel ist für den Parteitag am 19. Oktober in Neunkirchen geplant. Kramp-Karrenbauer führt den Landesverband seit 2011 an. Es habe sich bewährt, dass der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in einer Hand seien, sagte sie. »Das war bei mir wie auch bei meinem Vorgänger Peter Müller so, und das soll auch bei Tobias Hans so sein.« dpa/nd