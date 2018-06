Gera. Die Besitzerin von Deutschlands ältester Autobahnraststätte an der A9 im ostthüringischen Rodaborn ist im »Bratwurststreit« erneut vor Gericht gescheitert. Das Verwaltungsgericht Gera wies am Donnerstag ihre Klage auf Sondererlaubnis zum Verkauf von Würsten und Kaffee über einen zwei Meter hohen Zaun zurück. Rechtliche Voraussetzungen seien nicht gegeben. Zudem gefährde der Verkauf die Sicherheit des Verkehrs. Der Imbiss liege am Eingang des Parkplatzes, auf den Autofahrer noch mit relativ hoher Geschwindigkeit aufführen. dpa/nd