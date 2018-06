Neuruppin. Die am westlichen Stadtrand von Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gefundene Weltkriegsbombe ist am Freitag kontrolliert gesprengt worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger sei vollständig zerstört worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hätten zuvor vergeblich versucht, die stark deformierte Fliegerbombe zu entschärfen. Für die Arbeiten waren bis zu 7000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Ab 8 Uhr am Freitagmorgen durfte sich niemand im Umkreis von einem Kilometer rund um den Fundort aufhalten. Züge der Linien RE 6, RB 55 und RB 11 waren abschnittsweise unterbrochen. Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten in drei Metern Tiefe einem Gewerbe- und Kleingartengebiet entdeckt worden. dpa/nd