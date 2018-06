Potsdam. Das Museum Barberini in Potsdam bereitet die neue Ausstellung mit Werken von Gerhard Richter vor. Von Montag an werden die 90 Werke für die Werkschau von Richter gehängt. Vom 30. Juni bis zum 21. Oktober werden Arbeiten von den 1960er Jahren bis heute gezeigt. Parallel läuft im Obergeschoss die Schau »Nolde, Feininger, Nay. Vom Expressionismus zum Informel«. dpa/nd

