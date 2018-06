Robbie Williams sang bei der Eröffnung der Fußball-WM. Foto: dpa/Britta Pedersen

Oh mein Gott! Popstar Robbie Williams hat bei der Eröffnungsfeier der 21. Fußball-WM in Moskau seinen Mittelfinger in die Kamera gestreckt. Und alle regen sich auf! Dabei war die »Provokation« von Williams so geplant wie langweilig. Die Eröffnungsfeier war weltweit live übertragen worden. Das ehemalige Mitglied der Boyband Take That hat die Chance für ein bisschen mehr PR genutzt und am Ende seines Auftritts seinen Stinkefinger präsentiert.

Sorgte das sogenannte Nippelgate von Janet Jackson und Justin Timberlake beim Super Bowl 2004 noch für Ent(b)rüstung, provoziert so ein britischer Mittelfinger 14 Jahre später eigentlich nur noch müdes Gähnen. Obwohl, dafür sind Pappfiguren, äh Popfiguren ja da: um die eigenen Wünsche und Gedanken darauf zu produzieren. Nun gehen nämlich die Spekulationen über das Motiv für diese übel provokante Tat los. Angeblich hielt Williams seinen Finger nämlich genau dann in die Kamera, nachdem er anscheinend die Worte »I did this for free« (Ich habe das hier kostenlos getan) mit den Lippen formte. Krass!

Theorie Nr. 1 zu diesem Skandal: Robbie Williams Mittelfinger galt ganz klar Wladimir Putin und seiner Politik. Theorie Nr. 2: Der Sänger rechnete mit dem dreisten Fingerzeig knallhart mit den britischen Medien ab, weil diese ihn für den Auftritt bei der WM in Russland kritisiert hatten.

Fakt ist: Robert Peter »Robbie« Williams wurde 1990 als Mitglied von Take That bekannt, die zur kommerziell erfolgreichsten Boygroup der 1990er-Jahre wurde. Sie trennten sich, Williams machte Solokarriere, 2004 veröffentlichte er seine Biografie (Drogen, Sex, das Übliche), 2010 nahm Williams doch wieder ein Album mit Take That auf, 2011 ging’s auf Tour. Bei der WM-Eröffnung gab der mittlerweile 44-Jährige vor 80 000 Menschen noch mal seine Golden Oldies vom Besten. Auch die Skandalnudel, der Fußballweltverband FIFA, versuchte krampfig, Stimmung zu verbreiten: Höhepunkt war die Übergabe eines Fußballs, mit dem die Astronauten der ISS gespielt haben - wow!