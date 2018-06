Köln. Nach dem Giftfund und der Festnahme eines Tunesiers in Köln haben Ermittler am Freitagmorgen mit weiteren Durchsuchungen in einem Hochhauskomplex im Stadtteil Chorweiler begonnen. Durchsucht werden die beiden Wohnungen des am Dienstag festgenommenen Tunesiers sowie weitere sechs leer stehende Wohnungen, zu denen der 29-Jährige Zugang gehabt haben könnte, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte. AFP/nd