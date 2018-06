Frankreich gilt als einer der großen Favoriten auf den WM-Titel, Offensivspieler Antoine Griezmann als ein möglicher Star des Turniers. »Jetzt hat er den Kopf frei für die WM«, freute sich sein Trainer Didier Deschamps vor dem Spiel am Sonnabend gegen Australien. Denn am Donnerstagabend setzte Griezmann allen Wechselspekulationen ein Ende. Der 27-Jährige verkündete seinen Verbleib bei Atlético Madrid - in einer eigens für ihn produzierten, halbstündigen Sondersendung im spanischen Fernsehen! Über diese Art der Selbstinszenierung freuten sich kaum jemand: »Peinlich!« »Zirkus!« »Drama Queen«!