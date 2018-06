Erst am Freitag schob Friederici eine Erklärung nach, dass die jüngsten tödlichen Unfälle »uns alle« tief erschüttert hätten. Berlin könne nicht einfach so wieder zur Tagesordnung übergehen. Das sollten vor allem die Christdemokraten beherzigen. Denn je schneller die Verkehrswende kommt, desto weniger Tote gibt es auf den Straßen. Das sollte doch für Christen ein Ziel sein.

Da verwundert es nicht, dass der CDU-Verkehrsexperte im Abgeordnetenhaus, Oliver Friederici, am Donnerstag von der zuständigen Senatorin wissen wollte, welche Maßnahmen sie gegen »sogenannte Kampfradler« unternehme. Einen Tag, nachdem ein Achtjähriger auf seinem Fahrrad von einem abbiegenden Laster überrollt wurde und starb. »Gerade am heutigen Tag ist diese Frage für mich seltsam«, entgegnete die nicht gerade für Gefühlsduselei bekannte Regine Günther (parteilos, für Grüne).

Der Höhepunkt des sogenannten Verkehrskonzepts der Nordwest-CDU ist eine neue Havelquerung von Kladow herüber. 1,2 Kilometer Brücke und mehrere Kilometer Straßenschneise durch den Grunewald bis zu Avus hält man in konservativen Kreisen für einen zukunftsfähigen Plan.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Martin Leidenfrost besuchte eine Aktivistin für die Rechte sexueller Minderheiten in Transnistrien

Stefan Otto über den Asylstreit in der Union

Nicolas Šustr will kein tödliches Weiter so auf den Straßen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!