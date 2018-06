Was soll das sein

Seehofer und Cordt Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin. Die Affäre um Mängel beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Behördenchefin Jutta Cordt den Job gekostet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe der Leitungsspitze der Behörde bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Das Amt soll der Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht im bayerischen Innenministerium, Hans-Eckhard Sommer, übernehmen. Das erfuhr die dpa am Sonntag aus Regierungskreisen.

Das Bamf war in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass die Bremer Außenstelle womöglich 1200 Menschen Asyl ohne die nötige Rechtsgrundlage gewährt hatte. Aber auch Klagen über organisatiorische Mängel häuften sich. Gegen Cordt wurde überdies Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gab diese nach Bremen weiter, wo die gleiche Strafanzeige gegen die Bamf-Leitung vorliegt - es soll geprüft werden, ob ein Verdacht auf eine Straftat besteht.

Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), begrüßte die Entscheidung Seehofers. Sie sprach von einem nötigen »Neuanfang« in dem Amt. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dagegen kritisierte, dass der Innenausschuss des Bundestags nicht über den Rauswurf informiert wurde. »Wir sind irritiert darüber, dass wir das heute nicht in der Innenausschusssitzung erfahren haben«, sagte er der »Berliner Zeitung«. Der Staatssekretär sei schließlich anwesend gewesen. »Man kriegt den Eindruck, dass das Chaos in der Bundesregierung sich nun auch auf die Regierungsarbeit auswirkt. Das ist ein Problem«, sagte von Notz. »Wir erwarten umgehend Informationen von Herrn Seehofer.« Agenturen/nd