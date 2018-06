In Nordrhein-Westfalen wissen Kommunen nicht so recht, wie sie mit der Frage der Fahrverbote umgehen sollen

Berlin. Audi drohen im Dieselskandal nach einem Bericht weitere Fahrzeugrückrufe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die Behörde untersuche das neueste Dieselmodell des A8 auf unzulässige Abschaltvorrichtungen der Abgasreinigung, berichte die »Bild am Sonntag«. Im Bundesverkehrsministerium hieß es, das KBA überprüfe fortlaufend Fahrzeuge. Ein Audi-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Audi hatte kürzlich mitgeteilt, die interne Überprüfung der Sechszylinder-Dieselmotoren auf Abgastricksereien abschließen zu wollen. Die Ergebnisse sollten im Juli dem KBA vorgelegt werden. 2017 hatte die VW-Tochter angekündigt, 850 000 Autos mit Sechs- und Achtzylindermotoren unter die Lupe zu nehmen. Die Hälfte war in Ordnung, bei einem Viertel steht die Bewertung des KBA aus, für 216 000 wurden Rückrufe angeordnet. dpa/nd

